Стали известны подробности о новой турецкой авиакомпании для перевозки россиян на курорты

Стали известны некоторые подробности о новой турецкой авиакомпании, которая займется перевозками россиян на курорты страны. В Ассоциации туроператоров рассказали, что перевозчик получил название Southwind. Первые полеты начнутся в конце мая.

Также сообщается, что парк Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

