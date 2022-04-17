Литва пропустит российские и белорусские фуры, не успевшие покинуть страну

Литва пропустит российские и белорусские фуры, которые не успели покинуть страну из-за очередей.

С 16 апреля грузовикам запрещено не только находиться в странах Евросоюза, но и проезжать транзитом. Такое решение замдиректора литовского таможенного департамента объяснил тем, что срок ожидания не зависит от перевозчика. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.