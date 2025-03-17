17 марта, 12:15Транспорт
Современные материалы помогут уменьшить шум от трамваев на Трифоновской улице Москвы
На Трифоновской улице стартовал новый этап восстановления трамвайных путей. Работы ведутся на нескольких перекрестках. В ходе реконструкции применяются современные материалы, которые обеспечат уменьшение шума.
После завершения работ появится новый участок трамвайной линии, который свяжет крупный транспортный узел у станции Рижская с центральными районами Москвы. Этот проект улучшит транспортное сообщение и обеспечит удобное соединение с востребованными точками столицы.
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