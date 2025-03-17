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Новости

17 марта, 12:15

Транспорт

Современные материалы помогут уменьшить шум от трамваев на Трифоновской улице Москвы

Современные материалы помогут уменьшить шум от трамваев на Трифоновской улице Москвы

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На Трифоновской улице стартовал новый этап восстановления трамвайных путей. Работы ведутся на нескольких перекрестках. В ходе реконструкции применяются современные материалы, которые обеспечат уменьшение шума.

После завершения работ появится новый участок трамвайной линии, который свяжет крупный транспортный узел у станции Рижская с центральными районами Москвы. Этот проект улучшит транспортное сообщение и обеспечит удобное соединение с востребованными точками столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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