Современные материалы помогут уменьшить шум от трамваев на Трифоновской улице Москвы

На Трифоновской улице стартовал новый этап восстановления трамвайных путей. Работы ведутся на нескольких перекрестках. В ходе реконструкции применяются современные материалы, которые обеспечат уменьшение шума.

После завершения работ появится новый участок трамвайной линии, который свяжет крупный транспортный узел у станции Рижская с центральными районами Москвы. Этот проект улучшит транспортное сообщение и обеспечит удобное соединение с востребованными точками столицы.

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