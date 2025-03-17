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17 марта, 09:30

Транспорт

"Суперджет" с российским двигателем совершил первый полет

"Суперджет" с российским двигателем совершил первый полет

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В Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет самолета "Суперджет" с российским двигателем. Воздушное судно поднялось на высоту 3 тысячи метров и развило скорость до 500 километров в час. Продолжительность полета составила 40 минут.

Как отметили в "Ростехе", проект по импортозамещению "Суперджета" реализуется в рекордно сжатые сроки по меркам мирового авиастроения. Самолет фактически приходится пересобирать заново, чтобы адаптировать его под отечественные технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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