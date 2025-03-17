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17 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На юге Москвы начали строить тоннель на участке МСД у пересечения с Бакинской улицей, сообщил Сергей Собянин. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, строительство идет открытым способом, с переключением движения.

"На части бывшей промзоны Котляково, ЮАО, назначенный городом оператор в рамках КРТ возведет современное пространство с жильем для реновации, общественными и социальными объектами. Всего планируется построить 210,5 тысячи квадратных метров недвижимости. На первых этажах новостроек откроют магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Благодаря проекту город сможет не только ускорить программу реновации, но и создать 1,2 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Город выделил российскому футбольному союзу участок на северо-западе столицы для строительства центра подготовки сборных. Комплекс войдет в состав крупного спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме.

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