Турция продолжит наземное обслуживание российских рейсов в предстоящем летнем сезоне

Турция продолжит наземное обслуживание российских авиарейсов в этом летнем сезоне. Об этом сообщили в Росавиации. При этом Россия и Турция выразили интерес к дальнейшему развитию полетов между странами, добавило ведомство.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном запрете на заправку некоторых российских самолетов в турецких аэропортах. Этого требует Минторг США. Эксперты отметили, что данное решение не отразится на туристах и пассажирских рейсах.

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