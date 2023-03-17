Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рейсы авиакомпаний России в Турцию выполняют штатно. Идут консультации по вопросам обеспечения топливом, сообщили в Минтранс.

Базу вакансий службы занятости Москвы расширили до 400 тысяч предложений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Родители московских школьников теперь могут онлайн оформить справку об обучении ребенка в дневнике "МЭШ". Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.