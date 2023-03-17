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11:30

Общество

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Минтранс РФ сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 65 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рейсы авиакомпаний России в Турцию выполняют штатно. Идут консультации по вопросам обеспечения топливом, сообщили в Минтранс.

Базу вакансий службы занятости Москвы расширили до 400 тысяч предложений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Родители московских школьников теперь могут онлайн оформить справку об обучении ребенка в дневнике "МЭШ". Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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