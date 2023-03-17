"Аэрофлот" и S7 выполняют полеты в города Турции в штатном режиме

Рейсы "Аэрофлота" и S7 Airlines в Турцию выполняются по расписанию. Так в авиакомпаниях ответили на сообщения в СМИ о том, что турецкие власти запретили заправлять российские самолеты.

Ранее об этом со ссылкой на турецкое издание сообщил "Коммерсант". Речь шла о российских и белорусских частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетах, на четверть состоящих из американских комплектующих. Помимо заправки, согласно турецкой газете, распоряжение запрещало и другие услуги для этого транспорта.

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