Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 21:15

Транспорт

ЦОДД призвал водителей в Москве отказаться от поездок из-за снегопада и гололедицы

ЦОДД призвал водителей в Москве отказаться от поездок из-за снегопада и гололедицы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 февраля

"Новости дня": потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки

Пассажиры трамвая в Москве пожаловались на устроившую конфликт женщину-контролера

Около 100 км новых дорог строят в Москве каждый год

Дополнительный участок МСД построят вдоль Каспийской улицы

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт 18 февраля из-за непогоды

С 2011 года в Москве построили 1,6 тыс километров дорог

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Движение на востоке Москвы ускорится благодаря новой 200-метровой эстакаде

Ночь на среду, 18 февраля, станет одной из самых холодных в году в Москве. Температура опустится до минус 20 градусов, а за городом – до минус 26 градусов. Затем в столицу придет теплый циклон, из-за чего ожидаются мощный снегопад и оттепель.

ЦОДД призвал водителей учитывать прогноз и не выезжать на личном транспорте. Кроме того, из-за буксующих машин и временных перекрытий можно попасть в заторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоАлексей Лазаренко

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика