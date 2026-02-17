ЦОДД призвал водителей в Москве отказаться от поездок из-за снегопада и гололедицы

Ночь на среду, 18 февраля, станет одной из самых холодных в году в Москве. Температура опустится до минус 20 градусов, а за городом – до минус 26 градусов. Затем в столицу придет теплый циклон, из-за чего ожидаются мощный снегопад и оттепель.

ЦОДД призвал водителей учитывать прогноз и не выезжать на личном транспорте. Кроме того, из-за буксующих машин и временных перекрытий можно попасть в заторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

