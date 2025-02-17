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17 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Волоколамском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, а также на внешней стороне МКАД от Химкинского моста до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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