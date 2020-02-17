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17 февраля, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Плотный трафик образовался вокруг Рижского рынка в Москве

Москвичам рассказали, как изменился уровень безопасности в столичном транспорте

Мост от Рублева до Рублево-Архангельского будет иметь по 2 полосы в каждом направлении

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Станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии метро

Арбатско-Покровскую линию продлят до Гольянова

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2025 году в кассы и автоматы поступят более 3 миллионов карт с отечественными чипами нового поколения. Они обладают в 3 раза большим объемом памяти и соответствуют самым высоким требованиям безопасности. На карты с чипами нового поколения можно внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров.

"Мы начали внедрять нейросети в работу виртуального помощника, чтобы он мог отвечать на большее количество вопросов разной степени сложности. Уже сегодня каждое четвертое обращение, связанное с работой городского транспорта, поступает в чат-бот "Александра". Продолжаем развивать и совершенствовать наши цифровые сервисы, а также делать их еще удобнее для горожан, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С 8 марта заработает новая выделенная полоса у московского городского вокзала Щербинка. Выделенка появится на Железнодорожной улице, где проходит 3 автобусных и электробусных маршрута.

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