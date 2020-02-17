Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2025 году в кассы и автоматы поступят более 3 миллионов карт с отечественными чипами нового поколения. Они обладают в 3 раза большим объемом памяти и соответствуют самым высоким требованиям безопасности. На карты с чипами нового поколения можно внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров.

"Мы начали внедрять нейросети в работу виртуального помощника, чтобы он мог отвечать на большее количество вопросов разной степени сложности. Уже сегодня каждое четвертое обращение, связанное с работой городского транспорта, поступает в чат-бот "Александра". Продолжаем развивать и совершенствовать наши цифровые сервисы, а также делать их еще удобнее для горожан, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С 8 марта заработает новая выделенная полоса у московского городского вокзала Щербинка. Выделенка появится на Железнодорожной улице, где проходит 3 автобусных и электробусных маршрута.