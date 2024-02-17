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17 февраля, 08:15

Транспорт

Новое временное расписание движения поездов начало действовать на МЦД-1

Новое временное расписание движения поездов начало действовать на МЦД-1

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На МЦД-1 с 17 февраля действуют ограничения в расписании поездов. Часть рейсов на Савеловском и Белорусском направлениях отменены, а также увеличены интервалы движения. Некоторые электрички проследуют только от или до Савеловского и Белорусского вокзалов.

Изменения касаются, в том числе и аэроэкспрессов в Шереметьево. Ограничения связаны со строительными работами, которые продлятся до 25 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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