Новая пешеходная галерея позволит быстрее пересаживаться с МЦД-2 на салатовую линию метро

На станции Печатники МЦД-2 построят просторную освещенную галерею для удобной и быстрой пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Добраться до нее можно будет под эстакадой. Весь путь будет проходить под навесом, что позволит пассажирам с комфортом пересаживаться в любую погоду.

Перемены на московском городском вокзале Печатники коснутся и одноименной станции БКЛ. Здесь близится к завершению строительство нового вестибюля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.