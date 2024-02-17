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Новости

17 февраля, 09:30

Транспорт

Новая пешеходная галерея позволит быстрее пересаживаться с МЦД-2 на салатовую линию метро

Новая пешеходная галерея позволит быстрее пересаживаться с МЦД-2 на салатовую линию метро

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На станции Печатники МЦД-2 построят просторную освещенную галерею для удобной и быстрой пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Добраться до нее можно будет под эстакадой. Весь путь будет проходить под навесом, что позволит пассажирам с комфортом пересаживаться в любую погоду.

Перемены на московском городском вокзале Печатники коснутся и одноименной станции БКЛ. Здесь близится к завершению строительство нового вестибюля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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