Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

На Рижском вокзале в течение полугода не будут останавливаться поезда. Патформы закрывают на реконструкцию с 1 марта по 31 августа. Это связано со строительством нового ТПУ "Рижская".

Десятки кулинарных шоу и полсотни видов блинов. В столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Как сообщил Сергей Собянин, всего будут работать 23 площадки как в центре, так и в спальных районах. И везде гостей ждет культурная программа.

До конца года Москва полностью обновит трамвайный парк. По городу будут курсировать только современные низкопольные составы, удобные для маломобильных пассажиров, пожилых людей и мам с колясками. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин. А в ближайшие три года парк расширят. В столицу поступят 150 вагонов новейшего поколения.

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