Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

"Мой район. Навигатор": участок Некрасовской линии столичного метро закрыли на три дня

Новости часа: поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта

Москвичам напомнили о закрытии участка Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля

Аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в терминал В заранее

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Новости часа: Путин подписал закон о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах

Собянин: к концу года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

Работу нескольких маршрутов наземного транспорта изменят к открытию новых станций БКЛ

Участок Некрасовской линии столичного метро закрыли с 17 по 19 февраля

На Рижском вокзале в течение полугода не будут останавливаться поезда. Патформы закрывают на реконструкцию с 1 марта по 31 августа. Это связано со строительством нового ТПУ "Рижская".

Десятки кулинарных шоу и полсотни видов блинов. В столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Как сообщил Сергей Собянин, всего будут работать 23 площадки как в центре, так и в спальных районах. И везде гостей ждет культурная программа.

До конца года Москва полностью обновит трамвайный парк. По городу будут курсировать только современные низкопольные составы, удобные для маломобильных пассажиров, пожилых людей и мам с колясками. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин. А в ближайшие три года парк расширят. В столицу поступят 150 вагонов новейшего поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортмэр МосквыгородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика