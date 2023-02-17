Новости часа: поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ. Об этом сообщил Дептранс.

Федеральный бюджет пополнится на 300 миллиардов рублей за счет разовой выплаты бизнеса. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Из Москвы на Кубань запустят на лето туристический поезд "К виноградникам у моря". О маршруте заявили в РИА Новости.