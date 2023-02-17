Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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Экономика

Новости часа: поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта

Новости часа: поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта

Москвичам напомнили о закрытии участка Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля

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Участок Некрасовской линии столичного метро закрыли с 17 по 19 февраля

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Участок Некрасовской линии метро закрыли с 17 по 19 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта до осени из-за строительства ТПУ. Об этом сообщил Дептранс.

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