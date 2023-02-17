Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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17:30

Транспорт

Москвичам напомнили о закрытии участка Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля

Москвичам напомнили о закрытии участка Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля

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Участок Некрасовской линии столичного метро закрыли с 17 по 19 февраля

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Участок Некрасовской линии метро закрыли с 17 по 19 февраля

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На Некрасовской линии столичного метро между станциями "Нижегородская" и "Электрозаводская" не ходят поезда. Участок закрыт с 17 по 19 февраля для подключения инженерных коммуникаций к Большой кольцевой линии (БКЛ).

Пассажиров попросили обратить внимание на альтернативные маршруты: МЦК, бесплатный автобус № 032, трамваи № 32 и 46, другие линии столичного метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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