Участок Некрасовской линии столичного метро закрыли с 17 по 19 февраля

Участок Некрасовской линии метро закроют на три дня из-за подготовки к открытию БКЛ. Поезда не будут ходить между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская" с 17 по 19 февраля. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

Как объяснили в ведомстве, интегрировать станции в БКЛ невозможно без приостановки движения. Во время ограничений пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом. Например, до станции Лефортово можно будет доехать на автобусах № 032 от станций "Авиамоторная", "Семеновская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.