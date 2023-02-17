Столичный Дептранс сообщил о росте популярности сервиса "По пути" в инновационном центре "Сколково". Особенность сервиса заключается в том, что пассажир заказывает автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. Известно, что 600 тысяч пассажиров воспользовались услугой данного вида транспорта за последние два месяца.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение "Московский транспорт". Пользователь отмечает начальную и конечную точки маршрута, указывает количество пассажиров и оплачивает поездку. После этого он выходит на указанную на карте остановку и ждет автобус. В среднем он приезжает через 13 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.