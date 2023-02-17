Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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11:30

Транспорт

Владельцы электромобилей в России смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта

Владельцы электромобилей в России смогут бесплатно ездить по платным трассам с 1 марта

Дептранс напомнил москвичам о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

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С 1 марта Минэкономразвития РФ и "Автодор" запустят эксперимент, который позволит водителям электрокаров свободно ездить по платным трассам. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Для этого владельцам электротранспорта нужно будет приобрести или арендовать бесконтактный транспондер. Как подсчитали эксперты, автомобилисты сэкономят, например, около двух тысяч рублей на поездке из Москвы в Санкт-Петербург по М-11, и примерно столько же – при поездке по М-4 из столицы в Ростов-на-Дону.

Пилотный проект проводят в рамках правительственной концепции по развитию электрического транспорта в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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