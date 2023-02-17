Банковские карты заработали на всех турникетах столичного метро и МЦК

В метро и на МЦК обновили турникеты – это почти четыре тысячи штук. Все они теперь принимают оплату картой, причем в этом случае они срабатывают вдвое быстрее, а если человек проходит по биометрии, то втрое.

Появился и считыватель QR-кодов для системы быстрых платежей, а еще – большие экраны с крупным шрифтом. Кроме того, аппараты теперь показывают баланс и количество дней до окончания действия "Единого" билета и баланс "кошелька".

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