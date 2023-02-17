Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Город

Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

"Мой район. Навигатор": трамваи запустили по Госпитальной площади

Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Россия нарастит объемы выпуска отечественной авиатехники – Мишустин

Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская" с 18 февраля

Новости часа: 101 военнослужащий РФ вернулся с подконтрольной Киеву территории

Новости часа: кабмин выделит 29 регионам 1 млрд рублей на детские экскурсионные поездки

Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

На Некрасовской линии метро между станциями "Нижегородская" и "Электрозаводская" не ходят поезда. Участок закрыт с 17 до 19 февраля для подключения инженерных коммуникаций к Большой кольцевой линии (БКЛ).

Чтобы не попасть в толпу в час пик, пассажиров просят обратить внимание на альтернативные маршруты: МЦК, бесплатный автобус № 032, трамваи № 32 и 46, Арбатско-покровская и Калининская линии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика