Москвичи пожаловались на высокие цены на такси

Погода в Москве нормализовалась, дороги расчистили, а цены на такси остались прежними – с повышенным тарифом.

Жители столицы удивляются, почему поездки все эти дни стоят так же, как и в выходные. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.