Жителям столичного региона рассказали об увеличении цен на такси

Погода в столице нормализовалась, дороги расчистили, а цены на такси остались высокими. Москвичи удивляются, почему такси все эти дни стоит так же, как в выходные.

Что влияет на стоимость такси? ​​Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.