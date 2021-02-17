Москвичам рассказали, почему цены на такси остаются высокими

Погода нормализовалась, дороги расчистили, а цены на такси остались прежними. Москвичи удивляются, почему поездки все эти дни стоят так же, как в выходные.

От чего зависит цена на услуги перевозчиков? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.