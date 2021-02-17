Агрегаторы такси рассказали, почему взлетели цены на поездки

Из-за снегопада в Москве цены на такси увеличились в 2–3 раза. Дептранс уже обратился к агрегаторам с просьбой остановить рост, когда такси особенно нужно столице. В свою очередь сервисы объяснили, что стоимость формируется автоматически и складывается из многих факторов: спроса, загруженности дорог, времени поездки.

Кроме того, на выходных из-за непогоды каждый пятый таксист не вышел на смену – водителей стало меньше, а время выполнения заказов увеличилось. Сами тарифы – стоимость 1 километра и 1 минуты, как говорят агрегаторы, остались прежними. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.