Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 января

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 17 января

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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