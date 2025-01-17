В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 января

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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