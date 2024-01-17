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17 января, 12:00

Транспорт

Московский Дептранс анонсировал изменения восьми маршрутов автобусов и электробусов

Московский Дептранс анонсировал изменения восьми маршрутов автобусов и электробусов

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Столичный Дептранс сообщил об изменениях восьми маршрутов автобусов и электробусов. Нововведения вступят в силу 20 января.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, улучшения затронут транспорт в центре, на северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в поселении Десеновском в ТиНАО. Некоторые маршруты будут объединены, на других у горожан появится более удобный подъезд к станциям МЦД, жилым домам и социальным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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