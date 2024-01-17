Дептранс предупредил о локальных затруднениях на дорогах Москвы

Столичный Дептранс сообщил, что на Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте и проспекте Мира 17 января наблюдаются локальные затруднения. При этом на Щелковском, Варшавском, Алтуфьевском шоссе и Волгоградском проспекте движение рабочее.

Кроме того, во второй половине дня трафик может быть затруднен на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал. ЦОДД Москвы рекомендует совершать вечерние поездки по городу до 17:00 или после 20:00.

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