Новости часа: пассажиров призвали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам приезжать на рейсы заранее из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Сотни человек пришли к храму Христа Спасителя, где проходит прощание с Инной Чуриковой. Об этом заявил телеканал Москва 24.

Обновленный курс по российской истории появится в вузах РФ с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобрнауки.