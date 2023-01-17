Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: пассажиров призвали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Новости часа: пассажиров призвали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Десять новых маршрутов наземного транспорта появилось в Москве в 2022 году

Новости часа: 6 зарубежных автомобильных брендов отключили свои фирменные приложения в РФ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 95 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": заторы образовались на Волоколамском шоссе и Авиамоторной улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам приезжать на рейсы заранее из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Сотни человек пришли к храму Христа Спасителя, где проходит прощание с Инной Чуриковой. Об этом заявил телеканал Москва 24.

Обновленный курс по российской истории появится в вузах РФ с 1 сентября. Об этом рассказали в Минобрнауки.

Читайте также
транспортпогодакультураутратыобразованиеобществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика