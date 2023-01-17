12:15Транспорт
Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада
Снегопад в столице усилился, а неблагоприятная погода может создавать сложности для горожан. Так, аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать на рейсы заранее. Как сообщила пресс-служба авиагавани, лучше воспользоваться аэроэкспрессами.
По данным сервиса "Яндекс Расписание", в столичных аэропортах задержано и отменено 33 рейса. Например, в Шереметьево не смогли улететь 15 самолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.