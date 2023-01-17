Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Транспорт

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее из-за снегопада

Десять новых маршрутов наземного транспорта появилось в Москве в 2022 году

Новости часа: 6 зарубежных автомобильных брендов отключили свои фирменные приложения в РФ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 95 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": заторы образовались на Волоколамском шоссе и Авиамоторной улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Эксперты сравнили использование электросамокатов в Москве и Париже

Снегопад в столице усилился, а неблагоприятная погода может создавать сложности для горожан. Так, аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать на рейсы заранее. Как сообщила пресс-служба авиагавани, лучше воспользоваться аэроэкспрессами.

По данным сервиса "Яндекс Расписание", в столичных аэропортах задержано и отменено 33 рейса. Например, в Шереметьево не смогли улететь 15 самолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика