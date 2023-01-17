Десять новых маршрутов наземного транспорта появилось в Москве в 2022 году. Они упростили передвижение жителям в восьми округах столицы и связали станции метро с новыми жилыми кварталами и торговыми центрами.

Отмечается, что в 2022 году продлили 26 действующих маршрутов, что позволило улучшить транспортную доступность поликлиник и их филиалов, которые находятся в разных частях города. Кроме того, автобусы начали курсировать по Московскому скоростному диаметру.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.