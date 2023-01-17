Эксперты сравнили использование электросамокатов в Москве и Париже

Москва и Париж решили по-разному подойти к проблеме использования электросамокатов. Во французской столице подобный способ передвижения не воспринимается, в то время как в Москве развитие этого вида транспорта поддерживается властями. Дело в том, что в Париже хотят запретить аренду электросамокатов.

С чем связаны такие разные подходы ? И что делают в российской столице не только для удобства владельцев электросамокатов, но и для безопасности пешеходов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.