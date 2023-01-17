Жители столицы выбрали русское название для системы Face Pay

Жители Москвы приняли участие в опросе, выбрав новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Голосование проводилось на портале "Активный гражданин". Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты".

Опрос среди москвичей стартовал еще осенью 2022 года. Было предложено несколько вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты".

Чтобы использовать сервис, нужно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы"‎, добавить фотографию лица, "Тройку" и данные банковской карты со средствами для оплаты проезда в свой аккаунт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.