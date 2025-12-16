ЦОДД рекомендовал использовать метро для поездок в центр Москвы 17 и 19 декабря

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам использовать метро для поездок в центр города в среду, 17 декабря, и пятницу, 19 декабря. Причиной стали возможные локальные ограничения движения на этих участках.

На дорожную обстановку в эти дни также могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее планировать маршрут.

