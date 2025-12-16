В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 декабря

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается в сторону центра на Дмитровском и Ленинградском шоссе. Также есть затруднения на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

