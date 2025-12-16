Юристы рассказали, в каких случаях могут лишить прав за праздничное украшение авто

Праздничное украшение машины в России может стоить водительских прав. О правилах эксплуатации автомобиля и наказании за нарушения напомнили юристы. Речь идет о новогодних гирляндах, за которыми не видно световые приборы.

На передней части машины не должно быть гирлянды красного цвета, на задней части – желтого и белого цвета. За это предусмотрено лишение права управлением на срок от 6 месяцев до 1 года.

Кроме того, гирлянда не должна мешать работе систем авто, закрывать фары, поворотники или стоп-сигналы, а также государственный регистрационный знак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.