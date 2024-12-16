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16 декабря, 10:00

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на Бутырской улице в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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