В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 декабря

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на Бутырской улице в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.