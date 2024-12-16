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16 декабря, 07:00

Транспорт

Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется 16 декабря

Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется 16 декабря

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Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется 16 декабря. В Северную Корею в отличие от Никарагуа без визы не попасть, зато снова можно доехать на поезде. С КНДР возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение. Его отменяли 4 года назад из-за коронавируса.

Составы будут отправляться с российской станции Хасан, и, минуя мост через пограничную реку Туманная, пребывать на станцию Туманган в соседней стране. К слову, по прямой между двумя поселками всего три километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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