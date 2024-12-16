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16 декабря, 07:15

Транспорт

В ЦОДД москвичам посоветовали отказаться в ближайшее время от поездок на машине

В ЦОДД москвичам посоветовали отказаться в ближайшее время от поездок на машине

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В ЦОДД москвичам посоветовали отказаться в ближайшее время от поездок на личных автомобилях. По словам специалистов, на улицах города станет намного больше машин уже с сегодняшнего дня, 16 декабря.

По данным аналитиков, число автомобилей в городе будет особенно высоким 19, 20 декабря, а также с 23 по 25 декабря. Движение будет затруднено у крупных торговых центров, вокзалов, аэропортов и в центре города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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