Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 15:15

Общество

Новости часа: Дептранс рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт 17 декабря

Новости часа: Дептранс рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт 17 декабря

В сувенирных магазинах метро можно бесплатно упаковать подарки

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новые выделенные полосы появились на юге Москвы

Новые зарядные станции для электромобилей появятся в столице

Москвичам рассказали о развитии городской инфраструктуры для электромобилей

Москвичам рассказали, как в столице планируют развивать инфраструктуру для электромобилей

Новости часа: свыше 1,3 тыс электробусов работает в Москве более чем на 100 маршрутах

"Мой район. Навигатор": станцию "Академическая" достроят в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителям порекомендовали пользоваться для поездок городским транспортом в воскресенье, 17 декабря. Дептранс выпустил рекомендацию из-за ожидающегося в столице мокрого снега.

Более тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2023 года. О проведенных работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

В столице установлен новый суточный рекорд высоты снежного покрова. Он составил 39 сантиметров, отметили в центре погоды "Фобос".

Читайте также
транспортгородобществопогодавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика