Новости часа: Дептранс рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт 17 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителям порекомендовали пользоваться для поездок городским транспортом в воскресенье, 17 декабря. Дептранс выпустил рекомендацию из-за ожидающегося в столице мокрого снега.

Более тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2023 года. О проведенных работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

В столице установлен новый суточный рекорд высоты снежного покрова. Он составил 39 сантиметров, отметили в центре погоды "Фобос".