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16 декабря, 11:45

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Москвичам рассказали, как в столице планируют развивать инфраструктуру для электромобилей

Москвичам рассказали, как в столице планируют развивать инфраструктуру для электромобилей

Новости часа: свыше 1,3 тыс электробусов работает в Москве более чем на 100 маршрутах

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К 2030 году в Москве будет порядка 315 тысяч электромобилей. Таковы прогнозы департамента транспорта и Москомархитектуры.

Чтобы можно было повсеместно использовать электрокары, столице необходимо увеличить количество зарядных станций. По состоянию на 2023 год в городе работают около 3,5 тысячи бесплатных станций. Время зарядки – от 20 минут до 2 часов.

Как планируют развивать инфраструктуру для электромобилей? Где в столице появятся новые зарядные станции для электрических машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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