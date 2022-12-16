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16 декабря, 19:15

Транспорт

Более тысячи туристов не смогли вылететь в Египет из Москвы 16 декабря

Более тысячи туристов не смогли вылететь в Египет из Москвы 16 декабря

Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет

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Более тысячи туристов не смогли вылететь в Египет из Москвы

Автомобилистам показали ситуацию на столичных дорогах в вечерний час пик

С четверга, 15 декабря, компания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Из Москвы не вылетели около тысячи туристов.

Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. В связи с этим авиакомпания согласует с Росавиацией новый маршрут над Сирией.

В офис компании iFly отправились туристы за разъяснениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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