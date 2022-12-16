16 декабря, 19:15Транспорт
Более тысячи туристов не смогли вылететь в Египет из Москвы 16 декабря
С четверга, 15 декабря, компания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Из Москвы не вылетели около тысячи туристов.
Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. В связи с этим авиакомпания согласует с Росавиацией новый маршрут над Сирией.
В офис компании iFly отправились туристы за разъяснениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.