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Транспорт

Более тысячи туристов не смогли вылететь в Египет из Москвы

Более тысячи туристов не смогли вылететь в Египет из Москвы

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С четверга, 15 декабря, компания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Вернуться домой не смогли 300 человек, а из Москвы в Египет не вылетели около тысячи туристов.

Авиакомпания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы, а также отправить первый самолет с туристами в 20:00. Об этом заявили в пресс-службе компании.

В офис компании iFly отправились туристы за разъяснениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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