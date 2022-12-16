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15:45

Транспорт

Авиаспециалист прокомментировал ситуацию с переносом рейсов в Египет

Авиаспециалист прокомментировал ситуацию с переносом рейсов в Египет

Компания iFly планирует получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию

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Авиакомпания iFly хочет получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию

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С четверга, 15 декабря, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

Компания iFly рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы. Президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук прокомментировал, почему в Египет нельзя лететь тем же путем, что и в Турцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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