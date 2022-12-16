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Транспорт

Схему движения поездов временно изменят на Кольцевой линии метро в Москве

Схему движения поездов временно изменят на Кольцевой линии метро в Москве

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Схему движения поездов временно изменят на Кольцевой линии метро в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Поезда будут ходить только в одну сторону: с 2 по 4 января – против часовой стрелки, а с 5 по 7 января – по часовой стрелке. Эта мера необходима, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. Работы решено провести в праздничные дни, когда метро загружено меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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