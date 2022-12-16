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Новости часа: более 620 пассажиров задержанных рейсов из Москвы в Египет ждут вылета

Новости часа: более 620 пассажиров задержанных рейсов из Москвы в Египет ждут вылета

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 620 пассажиров задержанных рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в гостиницах. Об этом заявил перевозчик.

Московским автомобилистам рекомендовали отложить поездки с 16:00 до 20:00 из-за заторов на дорогах. Об этом сообщили власти.

Поезда на Кольцевой линии метро будут поочередно ходить только в одну сторону с 2 по 7 января. Об этом рассказали в Дептранс.

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