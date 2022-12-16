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Транспорт

Автодилеры сообщили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж – СМИ

Автодилеры сообщили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж – СМИ

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Новых иномарок в России осталось на месяц, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на дилеров. Они утверждают, что на складах автоцентров в данный момент находятся не более 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов, и почти нет автомобилей средней ценовой категории.

Поставлять их стало не выгодно. Из-за сложных путей доставки и высокой пошлины цена на автомобиль вырастает минимум на 10%.

По словам экспертов, машины из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и даже Белоруссии в Россию поставляются неохотно, а Китай пока не может предложить достаточное число автомобилей. Кроме того, КНР повысила цены на весь модельный ряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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