МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Транспорт

Расписание электричек на Ленинградском направлении изменится 17 и 18 декабря

Расписание электричек на Ленинградском направлении изменится 17 и 18 декабря

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В выходные дни изменится расписание электричек на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили в Дептрансе.

Так, в период с 10:20 17 декабря до 08:20 18 декабря интервалы движения вырастут до часа, а часть поездов отменят. При этом в субботу, 17 декабря, с 10:30 и на протяжении двух часов из Москвы не поедут составы до станции Крюково. Для удобства пассажиров на маршруте запустят дополнительные поезда.

Изменения связаны с подготовкой станции Крюково к запуску МЦД-3. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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