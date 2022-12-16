Расписание электричек на Ленинградском направлении изменится 17 и 18 декабря

В выходные дни изменится расписание электричек на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили в Дептрансе.

Так, в период с 10:20 17 декабря до 08:20 18 декабря интервалы движения вырастут до часа, а часть поездов отменят. При этом в субботу, 17 декабря, с 10:30 и на протяжении двух часов из Москвы не поедут составы до станции Крюково. Для удобства пассажиров на маршруте запустят дополнительные поезда.

Изменения связаны с подготовкой станции Крюково к запуску МЦД-3. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.