Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Проверку прошли более 1,3 тысячи электробусов и свыше 5 тысяч автобусов. Специалисты протестировали системы отопления и климат-контроля, осмотрели уплотнители дверей, окон и люков. Транспорт переведен на зимнее расписание, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках.

"В октябре пассажиры метро с помощью бесплатного Wi-Fi скачали 719 терабайт данных. Это на 20% больше, чем в том же месяце 2022 года. Мы предоставляем качественную беспроводную связь всем пассажирам Московского транспорта – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Люди проводят много времени в поездках на метро, поэтому нам важно, чтобы у них была возможность совершить звонок или воспользоваться интернетом прямо в вагоне", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 65 тысяч информационных стикеров в трамваях теперь в едином стиле Московском транспорта. Наклейки в доступной форме рассказывают о правилах поведения в трамвае и пассажирских сервисах.