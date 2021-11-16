В РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона. Главной его особенностью стали 56 индивидуальных мест-капсул. Из-за их особого размещения вагон назвали "елочкой".

В макете представлены два варианта пространства: персональная капсула для путешествующих в одиночку и купе для семей с детьми и больших компаний.

Места можно отделить от салона шторкой. У каждого пассажира индивидуалный столик, розетки, подсветка, а также места для ручной клади и одежды.

Спальное место на 15 сантиметров длиннее традиционного. В вагоне также установят вендинговые автоматы и душ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.